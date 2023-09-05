Таропрогноз на 6 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Среда, 6 сентября, многим принесет депрессивное настроение и огорчения, в то время как другие наоборот смогут улучшить свою жизнь, найти баланс.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка мечей, Правосудие, Девятка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка мечей

В обычном положении эта карта предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 6 сентября Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.