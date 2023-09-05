Таропрогноз на 6 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Середа, 6 вересня, багатьом принесе депресивний настрій та прикрощі, тоді як інші навпаки зможуть покращити своє життя, знайти баланс.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на шостий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка мечів, Правосуддя, Дев’ятка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка мечів

У звичайному положенні ця карта попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, — можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 6 вересня Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.