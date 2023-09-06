Забудете о налете и разводах: чем натереть кафель в ванной

Нехитрый способ придать сияние плитке в ванной

Ванная – самая влажная комната в доме. После использования горячей воды пар в виде конденсата оседает на плитку и высыхает. На этом месте образуется известковый налет. Как результат, кафель теряет свой блеск.

Чтобы избавиться от налета, приходится часто протирать стены и пол. Обычно для наведения чистоты приходится использовать бытовую химию. Но даже в случае с сильными загрязнениями ванной, ее можно легко заменить дешевым средством, которое готовится за пару минут.

Чем отмыть кафель, чтобы он блестел

Для очистки кафеля от разводов и белого налета необходимо смешать средство из простых компонентов. Для этого понадобится всего лишь уксус и средство для мытья посуды.

Перед приготовлением уксус нужно немного нагреть, только после этого добавить к нему моющее средство в пропорции 2:1. Смесь перелейте в бутылку с пульверизатором.

Самодельное средство необходимо щедро нанести на плитку и оставить действовать 10 минут. Затем кафель со средством хорошо протереть губкой, смыть средство водой и протереть поверхность насухо.

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