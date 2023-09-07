Таропрогноз на 8 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 8 сентября 2023 года, многих может ждать обновление и начало нового этапа в жизни, — однако некоторым в этот день наоборот стоит от всего отдохнуть и ничего не предпринимать.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз жезлов, Двойка мечей, Смерть

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Туз жезлов

Это карта зарождения нового, — чувств, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в пятницу Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Двойка мечей

Вам пока лучше отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Смерть

Не пугайтесь названия карты, на самом деле она говорит о "смерти" чего-то в Вашей жизни, что больше Вам не нужно. Вас может ждать начало нового этапа в жизни, жилищные или карьерные перемены, душевное обновление. Лучше не держитесь за старое, без него Вам будет лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в сентябре по картам Таро.