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Любовный гороскоп Таро на сентябрь: Дев ждут истинные чувства, а Козерогов, - кризис

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на сентябрь 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на сентябрь 2023

У многих возможны манипуляции в отношениях в скором времени

Первый месяц осени в 2023 году некоторым может принести предательство и разочарование в личной жизни, в то время как другие наоборот смогут встретить свою любовь или перевести отношения на новый уровень.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на сентябрь 2023 года.

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А вот какие карты выпали на этот раз в любовном раскладе:

Овен — перевернутая Четверка пентаклей

Если Вы одиноки, то в сентябре скорее всего не встретите любовь, — прошлое пока не отпустит Вас. Если Вы в отношениях, возможны ссоры и конфликты, манипуляции, в том числе и из-за денег.

Телец — перевернутая Семерка мечей

У одиноких Тельцов личная жизнь в сентябре не задастся, и, более того, их могут втянуть в чужие разборки. Для Тельцов в отношениях же эта карта предупреждает о возможном предательстве, отсутствии доверия и взаимопонимания.

Близнецы — перевернутая Двойка кубков

Эта карта еще называется "Владыка любви", и в перевернутом виде она указывает на то, что в Ваших отношениях один находится в позиции дающего, а второй, — только принимает, что вызывает споры и конфликты. Но не спешите с радикальными решениями, это может пройти само собой.

Рак — перевернутая Королева пентаклей

Ракам в сентябре лучше никого не пускать в свое сердце, — высоки шансы впутаться в меркантильные и ненадежные отношения.

Лев — Паж жезлов

Одинокие Львы скоро могут встретить нового партнера, при этом он может быть младше возрастом или ниже статусом, однако возникнет искра и будет яркое впечатление. Для Львов в отношениях карта обещает поддержание интереса и крепких отношений, верность и честность.

Дева — Мир

Вне зависимости от того, имеете Вы отношения или являетесь одиноким, — Вас ждет гармония и душевное равновесие в сентябре. В отношениях будет царить истинная любовь, а если их нет, — скоро она может появиться.

Весы — перевернутая Двойка пентаклей

Вскоре у Вас может сложиться так, что придется чем-то жертвовать ради отношений, может ощущаться эмоциональная прохлада и быть выдвинуты какие-то условия.

Скорпион — перевернутая Шестерка пентаклей

В этом положении карта предупреждает о том, что в сентябре Вас могут ждать "рыночные" отношения или интрижки. Искренности или счастья они Вам не принесут.

Стрелец — перевернутый Туз мечей

Эта карта предупреждает, что в сентябре Вы можете быть чрезмерно эмоциональны, что будет мешать трезво оценивать ситуацию и навредит отношениям. Также возможна беременность, — она может быть тяжелой и нежеланной.

Козерог — Башня

Эта карта перемен, которые случатся вне зависимости от Вашего желания, и чем больше Вы будете им противиться, тем больнее будет их принимать. В любовном раскладе Башня может говорить о кризисе в отношениях и возможном скором разрыве.

Водолей — Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение и сближение в эмоциональном и духовном плане, — при этом произойти это может как со старым партнером, так и новым знакомым.

Рыбы — перевернутая Четверка мечей

В сентябре Амур может обойти Вас стороной. Если Вы одиноки и встретите партнера, то не спешите — он может не оправдать Ваших ожиданий. В уже существующих же отношениях возможны конфликты и измены по Вашей вине, вследствие чего может наступить разрыв.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца года по картам Таро.

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