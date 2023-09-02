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Любовний гороскоп Таро на вересень: Дів чекають справжні почуття, а Козорогів, — криза

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на вересень 2023 року
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на вересень 2023 року

У багатьох можливі маніпуляції у відносинах

Перший місяць осені 2023 року деяким може принести зраду та розчарування в особистому житті, тоді як інші навпаки зможуть зустріти своє кохання або перевести відносини на новий рівень.

На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на вересень 2023 року.

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А ось які карти випали цього разу у любовному розкладі:

Овен — перевернута Четвірка пентаклів

Якщо Ви самотні, то у вересні швидше за все не зустрінете кохання, минуле поки не відпустить Вас. Якщо Ви у відносинах, можливі сварки та конфлікти, маніпуляції, в тому числі через гроші.

Телець — перевернута Сімка мечів

У одиноких Тельців особисте життя у вересні не вдасться, і, більше того, їх можуть втягнути в чужі розбірки. Тельців у відносинах ця карта попереджає про можливу зраду, відсутність довіри та взаєморозуміння.

Близнюки — перевернена Двійка кубків

Ця карта ще називається "Владика кохання", і в перевернутому вигляді вона вказує на те, що у Ваших відносинах один знаходиться в позиції того, хто дає, а другий, — того, хто тільки приймає, що викликає суперечки та конфлікти. Але не поспішайте із радикальними рішеннями, це може пройти само собою.

Рак — перевернута Королева пентаклів

Ракам у вересні краще нікого не пускати у своє серце — високі шанси вплутатися у меркантильні та ненадійні стосунки.

Лев — Паж жезлів

Самотні Леви скоро можуть зустріти нового партнера, при цьому він може бути молодшим віком або з нижчим статусом, проте виникне іскра і буде яскраве враження. Для Левів у відносинах карта обіцяє підтримку інтересу та міцних стосунків, вірність та чесність.

Діва — Світ

Незалежно від того, маєте Ви стосунки або є самотнім, — Вас чекає гармонія та душевна рівновага у вересні. У відносинах пануватиме справжнє кохання, а якщо їх немає, скоро вони можуть з’явитися.

Терези — перевернута Двійка пентаклів

Незабаром у Вас може скластися так, що доведеться чимось жертвувати заради стосунків, може відчуватися емоційна прохолода та бути висунуті якісь умови.

Скорпіон — перевернена Шістка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає про те, що у вересні на Вас можуть чекати "ринкові" відносини або інтрижки. Щирості чи щастя вони Вам не принесуть.

Стрілець — перевернутий Туз мечів

Ця карта попереджає, що у вересні Ви можете бути надмірно емоційними, що заважатиме тверезо оцінювати ситуацію і нашкодить відносинам. Також можлива вагітність, вона може бути важкою і небажаною.

Козоріг — Башта

Ця карта змін, які трапляться незалежно від Вашого бажання, і чим більше Ви будете їм чинити опір, тим болючіші вони будуть. У любовному розкладі Вежа може говорити про кризу у відносинах і можливий розрив.

Водолій — Лицар кубків

Ця карта обіцяє сильний сексуальний потяг і зближення в емоційному та духовному плані — при цьому може статися як зі старим партнером, так і з новим знайомим.

Риби — перевернута Четвірка мечів

У вересні Амур може оминути Вас стороною. Якщо Ви самотні і зустрінете партнера, то не поспішайте, він може не виправдати Ваших очікувань. У вже існуючих відносинах можливі конфлікти та зради з Вашої вини, внаслідок чого може настати розрив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця року за картами Таро.

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