Таропрогноз на 8 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 8 вересня 2023 року, на багатьох може чекати оновлення та початок нового етапу в житті, — проте деяким у цей день навпаки варто від усього відпочити і нічого не робити.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Туз жезлів, Двійка мечів, Смерть

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Туз жезлів

Це карта зародження нового — почуттів, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у п’ятницю Вас може супроводжувати успіх і з’явитися якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Двійка мечів

Вам поки що краще відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, — є ризик, що Вас спробують втягнути у конфлікти, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Смерть

Не лякайтеся назви карти, насправді вона говорить про "смерть" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно. Вас може чекати початок нового етапу в житті, житлові або кар’єрні зміни, душевне оновлення. Краще не тримайтеся за старе, без нього Вам буде краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у вересні за картами Таро.