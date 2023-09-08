Таропрогноз на 9 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День должен быть весьма благоприятным

Суббота, 9 сентября 2023 года, обещает быть на удивление плодотворным и результативным днем, — многих ждут озарения, важные решения и подвижки в жизни.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка жезлов, Влюбленные, перевернутая Двойка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В субботу Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Влюбленные

Скоро Вам может понадобиться принять решение, — сделайте это без колебаний. Ваше сердце, ум и интуиция будут в гармонии и подскажут Вам правильный ответ, чтобы исправить все к лучшему.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.