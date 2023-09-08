Таропрогноз на 9 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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День должен быть весьма благоприятным
Суббота, 9 сентября 2023 года, обещает быть на удивление плодотворным и результативным днем, — многих ждут озарения, важные решения и подвижки в жизни.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Восьмерка жезлов
Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В субботу Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.
Влюбленные
Скоро Вам может понадобиться принять решение, — сделайте это без колебаний. Ваше сердце, ум и интуиция будут в гармонии и подскажут Вам правильный ответ, чтобы исправить все к лучшему.
Перевернутая Двойка мечей
Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.