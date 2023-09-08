Таропрогноз на 9 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День має бути вельми сприятливим

Субота, 9 вересня 2023 року, обіцяє бути напрочуд плідним і результативним днем, — на багатьох чекають осяяння, важливі рішення та зрушення в житті.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Вісімка жезлів, Закохані, перевернута Двійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У суботу Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Закохані

Скоро Вам може знадобитися ухвалити рішення, — зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб виправити все на краще.

Перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви зрушите далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.