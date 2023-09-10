Таропрогноз на 11 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 11 сентября 2023 года, некоторых ждет успех в делах, в то время как другим придется постоять за себя.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Десятка пентаклей, перевернутая Восьмерка жезлов, Семерка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот понедельник.

Перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Семерка жезлов

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.