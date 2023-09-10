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Таропрогноз на 11 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 11 вересня
Прогноз Таро, на що всім чекати 11 вересня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 11 вересня 2023 року, на деяких чекає успіх у справах, тоді як іншим доведеться постояти за себе.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка пентаклів, перевернута Вісімка жезлів, Сімка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтесь життям цього понеділка.

Перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, — варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Сімка жезлів

Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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