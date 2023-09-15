Таропрогноз на 16 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
В субботу, 16 сентября 2023 года, для многих будет очень удачный и плодотворный день, в то время как другим придется быть осторожными.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Рыцарь жезлов
16 сентября Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.
Туз пентаклей
Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.
Семерка пентаклей
Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.