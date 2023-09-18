Не оставите шанса вредителям и болезням: чем полить огород после сбора урожая

Работы на дачном участке продолжаются вплоть до зимы

Опытные огородники поливают почву осенью самодельными растворами. Простая манипуляция поможет в будущем избежать проблем с болезнями растений и вредителями.

После сбора урожая обработайте огород особым удобрением, чтобы убить бактерии, в том числе грибковые. Об этом пишет Ukr.media.

Так, осеннее удобрение земли поможет избавиться не только от болезнетворных организмов, а и отпугнуть вредителей. Кроме того, так вы улучшите качество почвы, что, в свою очередь, обеспечит богатый урожай в дальнейшем.

Из чего сделать раствор для обработки огорода после сбора урожая? Ключевой ингредиент – закваска, сыворотка или кефир (достаточно 1 л). К одному из этих продуктов добавьте 1 ст. ложку корицы (предварительно растворите специю в стакане теплой воды). Этот компонент обеспечит растения питательными веществами, витаминами и аминокислотами. Сюда же всыпьте 1 ст. ложку молотой куркумы, которую дачники нередко используют для подкормки культур.

Как обрабатывать почву? 1 ст. л. концентрированного раствора, который у вас получился, растворите в 10 л воды. Такого количества хватит для удобрения 1 кв. м земли на вашем участке.

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