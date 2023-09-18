Глазам не поверите: как выглядел Хью Грант в молодости и сейчас (фото, видео)

Мужчина до сих пор смог сохранить невероятную харизму

Английский актер Хью Грант многим известен, однако по-настоящему популярным он стал уже в зрелом возрасте, и не все знают, каким он был в юности.

В 2023 году актеру исполнилось 63 года. "Телеграф" решил показать, как он выглядит сейчас, и каким был в 1980-ых годах, когда ему было 20 с хвостиком.

Известность к Хью Гранту пришла после фильмов "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Ноттинг Хилл", — когда они вышли, ему уже было под 40 лет. В знаменитой трилогии "Бриджит Джонс" он снимался в возрасте 40-56 лет.

С тех пор актер заметно постарел и полностью поседел. Вот фото, как он выглядел в марте 2023 года:

Хью Грант в марте 2023 года. Фото: gettyimages.com

В сети также вспомнили, как он выглядел в года своей юности, в 1980-ых:

Стоит заметить, что фанаты сходятся во мнении, что хотя года и сильно заметны на лице Хью Гранта, его обаяние и харизма до сих пор делают его весьма привлекательным.

"Я до сих пор нахожу его красивым", "Все еще выглядит хорошо", "Потрясающий в любом возрасте", "Мой краш до сих пор красивый", "Очень его люблю, один из любимых актеров. До сих пор выглядит хорошо и остается самим собой", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как изменилась Рене Зеллвегер, которая играла Бриджит Джонс.