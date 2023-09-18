Очам не повірите: як виглядав Г'ю Грант у молодості і зараз (фото, відео)

Чоловік до сьогодні зміг зберегти неймовірну харизму

Англійський актор Г'ю Грант багатьом відомий, проте по-справжньому популярним він став уже у зрілому віці, і не всі знають, яким він був у юності.

У 2023 році акторові виповнилося 63 роки. "Телеграф" вирішив показати, як він виглядає зараз, і яким був у 1980-их роках, коли йому було 20 із хвостиком.

Популярність до Г'ю Гранта прийшла після фільмів "Чотири весілля та один похорон" та "Ноттінг Гілл", — коли вони вийшли, йому вже було під 40 років. У знаменитій трилогії "Бріджит Джонс" він знімався у віці 40-56 років.

З того часу актор помітно постарів і повністю посивів. Ось фото, як він виглядав у березні 2023 року:

Г'ю Грант у березні 2023 року. Фото: gettyimages.com

У мережі також згадали, як він виглядав у роки своєї юності, у 1980-их:

Варто зауважити, що фанати сходяться на думці, що хоча роки і сильно помітні на обличчі Г'ю Гранта, його чарівність і харизма досі роблять його привабливим.

"Я досі знаходжу його красивим", "Все ще виглядає добре", "Приголомшливий у будь-якому віці", "Мій краш досі красивий", "Дуже його люблю, один з улюблених акторів. Досі виглядає добре і залишається самим собою", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як змінилася Рене Зеллвегер, яка грала Бріджіт Джонс.