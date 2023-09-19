Таропрогноз на 20 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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День должен быть весьма благоприятным
В среду, 20 сентября 2023 года, некоторым стоит задуматься о своей жизни, в то время как для других это будет отличный, радостный и плодотворный день.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Четверка пентаклей
Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете продвинуться на пути к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.
Паж кубков
Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.
Перевернутый Повешенный
Возможно, для Вас пришло время задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей. Подумайте, — может, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным?
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть на этой неделе по картам Таро.