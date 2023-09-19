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Таропрогноз на 20 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 20 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 20 сентября. Фото telegraf.com.ua

День должен быть весьма благоприятным

В среду, 20 сентября 2023 года, некоторым стоит задуматься о своей жизни, в то время как для других это будет отличный, радостный и плодотворный день.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, Паж кубков, перевернутый Повешенный

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете продвинуться на пути к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Перевернутый Повешенный

Возможно, для Вас пришло время задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей. Подумайте, — может, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть на этой неделе по картам Таро.

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