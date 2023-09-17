Финансовый гороскоп Таро на неделю: Тельцов ждет выигрыш, а Скорпионов, - полоса неудач

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Вторая половина сентября в 2023 году обещает принести массу проблем с финансами и дурное настроение, однако некоторые все же смогут улучшить свое материальное положение, несмотря ни на что.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вы можете быть склонны к конфликтам на работе с коллегами и руководством, также из-за некомпетентности и беспечности возможны ошибки, за которые придется отвечать.

Телец — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — в том случае удача будет не на Вашей стороне.

Близнецы — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Рак — Семерка кубков

Эта карта называется Владыкой призрачного успеха, и она предупреждает, что Вы можете погрязнуть в иллюзиях и тратить время и силы на то, что не принесет плодов. Также есть вероятность, что Вы станете жертвой мошенников.

Лев — перевернутая Королева пентаклей

В ближайшую неделю Вы можете быть ленивы и без мотивации, что не сможет не сказаться на работе. Постарайтесь сдерживаться в высказываниях, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.

Дева — перевернутая Башня

Вы в ближайшую неделю можете ощущать потерю мотивации и вдохновения, нежелание что-либо делать, может даже дойти до бессонницы и депрессивного настроения, на фоне чего поступления новых финансов ожидать не стоит. Однако, если Вы искали новую работу, — возможно именно сейчас можете ее найти.

Весы — перевернутый Туз кубков

Пока все блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не ознаменуются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.

Скорпион — перевернутая Верховная жрица

На следующей неделе у Вас может начаться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.

Стрелец — перевернутая Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете чувствовать усталость от работы, и возможно даже покажется, что работаете напрасно, — заработок не оправдывает трудов.

Козерог — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта намекает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий, что приводит Вас к упадку духа и душевной пустоте.

Водолей — Двойка мечей

В скором времени у Вас могут возникнуть конфликты и расхождения с кем-то в финансовых и деловых вопросах, также могут задержаться выплаты. Отложите важные дела, если это возможно, а если нет, — то тщательно читайте все бумаги прежде чем подписывать, возможны подводные камни.

Рыбы — Дьявол

В вопросе денег Дьявол обычно говорит о большой жажде денег и концентрации усилий исключительно на достижении материальных благ, при этом не самыми "чистыми" средствами. Ситуация может вынудить Вас совершить недобросовестные действия, о которых Вы скорее всего пожалеете. Советы окружающих лучше пока не слушайте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.