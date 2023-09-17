Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Тельців чекає виграш, а Скорпіонів — смуга невдач

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Друга половина вересня 2023 року обіцяє принести масу проблем з фінансами і поганий настрій, проте деякі все ж таки зможуть покращити своє матеріальне становище, незважаючи ні на що.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень Ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.

Телець — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, — у тому випадку успіх буде не на Вашому боці.

Близнюки — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Рак — Сімка кубків

Ця карта називається Владикою примарного успіху, і вона попереджає, що Ви можете загрузнути в ілюзіях і витрачати час і сили на те, що не дасть плодів. Також є можливість, що Ви станете жертвою шахраїв.

Лев — перевернута Королева пентаклів

У найближчий тиждень Ви можете бути лінивими і без мотивації, що не зможе не позначитися на роботі. Намагайтеся стримуватися у висловлюваннях, щоб не погіршити ситуацію ще більше.

Діва — перевернута Вежа

Ви найближчого тижня можете відчувати втрату мотивації та натхнення, небажання щось робити, може навіть дійти до безсоння та депресивного настрою, на тлі чого надходження нових фінансів очікувати не варто. Однак, якщо Ви шукали нову роботу, можливо саме зараз можете її знайти.

Терези — перевернутий Туз кубків

Поки всі блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового стану не виправдаються. Ваші спроби або не матимуть успіху, або не зможете їх гідно реалізувати.

Скорпіон — перевернута Верховна жриця

На наступному тижні у Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підбивати. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Стрілець — перевернута Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви відчуватимете втому від роботи, і, можливо, навіть здасться, що працюєте даремно, — заробіток не виправдовує докладених зусиль.

Козоріг — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта натякає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і даремно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень, що призводить Вас до занепаду духу і душевної порожнечі.

Водолій — Двійка мечів

Незабаром у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, можливі підводні камені.

Риби — Диявол

У питанні фінансів Диявол зазвичай говорить про велику спрагу грошей і концентрацію зусиль виключно на досягненні матеріальних благ, при цьому не "найчистішими" засобами. Ситуація може змусити Вас вчинити не по совісті, про що Ви, швидше за все, пошкодуєте. Поради оточуючих краще поки що не слухайте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.