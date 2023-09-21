Укр

Таропрогноз на 22 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 22 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 22 сентября. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым

В пятницу, 22 сентября 2023 года, у многих могут быть внезапные конфликты и дурное настроение, в то время как другие могут начать вносить перемены в свою жизнь.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Повешенный, перевернутая Двойка жезлов, перевернутый Король мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Повешенный

Эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни.

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки в любви до конца месяца по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро