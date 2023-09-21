Таропрогноз на 22 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

День обещает быть тяжелым

В пятницу, 22 сентября 2023 года, у многих могут быть внезапные конфликты и дурное настроение, в то время как другие могут начать вносить перемены в свою жизнь.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Повешенный, перевернутая Двойка жезлов, перевернутый Король мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Повешенный

Эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни.

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки в любви до конца месяца по картам Таро.