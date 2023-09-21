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Таропрогноз на 22 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 22 вересня
Прогноз Таро, на що всім чекати 22 вересня. Фото telegraf.com.ua

День обіцяє бути важким

У п’ятницю, 22 вересня 2023 року, у багатьох можуть бути раптові конфлікти та поганий настрій, тоді як інші можуть почати вносити зміни до свого життя.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Повішений, перевернута Двійка жезлів, перевернутий Король мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Повішений

Ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Скоро у Вас можуть змінитись цінності або статися інші зміни в житті.

Перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Перевернутий Король мечів

У цьому положенні картка попереджає, що Ви можете керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки в коханні до кінця місяця за картами Таро.

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