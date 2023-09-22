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Таропрогноз на 23 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 23 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 23 сентября. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть интересным

Суббота, 23 сентября 2023 года, некоторым может принести плохие новости и печали, а у других наоборот ознаменоваться перерождением, гармонией и правильными решениями.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Влюбленные, Тройка мечей, Суд

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Влюбленные

Скоро Вам может понадобиться принять решение, — сделайте это без колебаний. Ваше сердце, ум и интуиция будут в гармонии и подскажут Вам правильный ответ, чтобы исправить все к лучшему.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время ждите дурных новостей, конфликтов и расстройств.

Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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