Таропрогноз на 23 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День обіцяє бути цікавим

Субота, 23 вересня 2023 року, деяким може принести погані новини та смуток, а в інших навпаки ознаменуватися переродженням, гармонією та правильними рішеннями.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять третій день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Закохані, Трійка мечів, Суд

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Закохані

Скоро Вам може знадобитися ухвалити рішення, — зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб виправити все на краще.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Найближчим часом чекайте поганих новин, конфліктів та смутку.

Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.