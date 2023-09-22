Пригодятся и дома, и в огороде: что можно удобрять апельсиновыми корками и как их использовать

Рассказываем, куда деть апельсиновые корки, чтобы применить их с пользой

Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых — из нее можно сделать не только чудо-раствор для уборки дома, но и подкормить ею ваши растения. Эти отходы по составу не хуже минеральных удобрений, которые стоят денег, и к тому же они натуральные, а не химические.

Как отмечает портал news24.in.ua, также это отличный метод отвадить от растений муравьев и медведку. Насекомых отпугивает запах эфирных масел, поэтому вы не только удобрите грунт, но и защитите растения от вредителей.

Как можно использовать апельсиновые корки в огороде — способ применения

Самым эффективным методом будет сделать из них настойку. Для этого потребуется трехлитровая банка, вода и сутки времени.

Как приготовить удобрение из апельсиновых корок:

заполните кожурой банку на 1/3 ;

; залейте кипятком;

накройте крышкой;

поставьте на 24 часа в такое место, куда не попадает свет.

Применять эту подкормку рекомендуется между регулярным поливом. Можно использовать под растения в открытом грунте или для домашних цветов.

Как использовать корки от цитрусовых в качестве удобрения — другие способы

Можно просто закопать свежие корки в почву около растения. Глубина должна составлять не более 5-8 сантиметров. Проводите эту работу очень аккуратно, чтобы не зацепить корень или стебель и не повредить их.

Садоводы отмечают, что можно сделать с сухими апельсиновыми корками и удобрение в порошкообразном виде. Для этого высушенная кожура апельсинов, лимонов или мандаринов перебивается блендером или пропускается через мясорубку. Эту подкормку насыпают на почву рядом с растением и сверху поливают. Для домашних цветов расход составляет около 1-2 ст. л. на одно растение.

Если у вас есть компостная яма, добавляйте кожуру туда. До весны она обогатит компост азотом, и он будет более питательным.

Что удобрять апельсиновыми корками — дома и в огороде

Ими можно подкармливать почти все комнатные растения. Аспарагус, фиалки, каланхоэ, мирт, азалию и другие цветы можно укреплять этим способом. В открытой почве кожурой цитрусовых подкармливают малину, смородину, декоративные цветы.

Ранее мы рассказывали, что апельсиновые корки можно использовать, чтобы убрать неприятный запах из холодильника. Вместе с еще одним подручным продуктом они работают как природный освежитель воздуха.