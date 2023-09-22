Стануть у пригоді вдома й на городі: що можна удобрювати апельсиновими кірками і як їх використовувати

Розповідаємо, куди подіти апельсинові кірки, щоб застосувати їх з користю

Не викидайте шкірку від цитрусових — з неї можна зробити не тільки чудо-розчин для прибирання будинку, а й підгодувати нею ваші рослини. Ці відходи за складом не гірші за мінеральні добрива, які коштують грошей, і до того ж вони натуральні, а не хімічні.

Як відзначає портал news24.in.ua, також це чудовий метод відвадити від рослин мурах та капустянку. Комах відлякує запах ефірних олій, тому ви не тільки удобрите ґрунт, а й захистите рослини від шкідників.

Як можна використовувати апельсинові кірки на городі — спосіб застосування

Найефективнішим методом буде зробити з них настойку. Для цього знадобиться трилітрова банка, вода та доба часу.

Як приготувати добрива з апельсинової кірки:

заповніть шкіркою банку на 1/3 ;

; залийте окропом;

накрийте кришкою;

поставте на 24 години в таке місце, куди не потрапляє світло.

Застосовувати це підживлення рекомендується між регулярним поливом. Можна використовувати під рослини у відкритому ґрунті або для домашніх квітів.

Як використовувати кірки від цитрусових як добриво — інші способи

Можна просто закопати свіжі кірки у ґрунт біля рослини. Глибина має становити не більш як 5-8 сантиметрів. Проводьте цю роботу дуже акуратно, щоб не зачепити корінь або стебло та не пошкодити їх.

Садівники зазначають, що можна зробити з сухими апельсиновими кірками й добриво у порошкоподібному вигляді. Для цього висушена шкірка апельсинів, лимонів чи мандаринів перебивається блендером, чи пропускається через м’ясорубку. Це підживлення насипають на ґрунт поряд з рослиною і зверху поливають. Для домашніх квітів витрата становить близько 1-2 ст. л. на одну рослину.

Якщо у вас є компостна яма, додайте шкірку туди. До весни вона збагатить компост азотом, і він буде поживнішим.

Що удобрювати апельсиновими кірками — вдома та на городі

Ними можна підгодовувати майже всі кімнатні рослини. Аспарагус, фіалки, каланхое, мирт, азалію та інші квіти можна зміцнювати цим способом. У відкритому ґрунті шкіркою цитрусових підгодовують малину, смородину, декоративні квіти.

Раніше ми розповідали, що апельсинові кірки можна використовувати, щоб прибрати неприємний запах із холодильника. Разом із ще одним підручним продуктом вони працюють як природний освіжувач повітря.