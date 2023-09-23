Картофельное пюре будет вдвое вкуснее: как готовит блюдо известный шеф-повар

Так пюре готовят в дорогих ресторанах

Что может быть вкуснее картофельного пюре, которое просто тает во рту? Его мы готовим на гарнир к праздничному столу или к семейному ужину.

Однако не всегда картофельное пюре получается нежным и воздушным. Вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко расскажем, что добавить в пюре для идеального вкуса.

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Обязательно выбирайте картофель с максимальным содержанием крахмала. Как это определить? По мякоти — она должна быть желтого цвета.

Обязательно очистите картофель от кожуры и "глазков". Если видите потемнения или другие повреждения, их тоже отрежьте.

Нарезанный картофель должен быть одинакового размера и чем меньше кусочки, тем быстрее продукт будет готов. Для сохранения витаминов картофель лучше отправить в кипящую воду на средний огонь, не мешать и накрыть крышкой.

При варке картофеля можно добавлять специи. Продукт можно варить с чесноком, очищенным целым луком, несколькими листочками лаврового листа (но не много), душистым перцем или перцем-горошком.

Заправка для картофеля должна быть теплой. В пюре можно добавлять молоко и масло, сметану, сливки и йогурт, и даже кокосовое масло. Картофельному пюре также никогда не помешает сливочное масло. В идеале его должно быть 200 грамм на килограмм картофеля.

А из вчерашнего пюре можно приготовить необычные оладьи по рецепту "Телеграфа". Такой завтрак можно приготовить еще с вечера.