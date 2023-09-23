Не спешите выбрасывать: как спасти сырой внутри пирог
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Сырой внутри пирог выбрасывать не стоит
Ароматные домашние пироги едва ли оставят кого-то равнодушным. Вряд ли найдется кто-то, кто откажется от ароматной вкуснятині.
Однако порой случается, что пирог оказывается сырым, непропеченное тесто портит все блюдо. Однако все можно исправить и вместе с "УНИАН" расскажем, как.
Как узнать, готов ли пирог
Готовность пирога зависит от духовки, качества муки, жесткости воды и даже свежести яиц. Поэтому всегда проверяйте блюдо во время выпечки. Вы сможете это сделать:
- деревянной шпажкой или тонким ножом — просто воткните в центр пирога и достаньте. Если на предмете остались кусочки сырого теста, пирогу стоит еще немного пропечься;
- нажав легонько на центр выпечки. Если пирог вернулся в "прежнюю форму", он готов;
- оценив пирог визуально. Если есть равномерная золотистая корочка, скорее всего, выпечка уже пропеклась и готова.
Что делать, если пирог сырой внутри, но не остыл
В этом случае не выключайте духовку и не доставайте пирог полностью. При этом попробуйте один из вариантов:
- сразу верните выпечку в духовку и немного поднимите температуру, отклонившись от нормы, указанной в рецепте;
- если пирог подрумянился сверху, но сырой внутри, накройте его фольгой или бумагой для запекания. После этого дайте пирогу допечься.
Что делать, если пирог не пропекся и остыл
Для начала вам стоит дать пирогу окончательно остыть. Дело в том, сливочные и сырные виды теста могут "допекаться" при комнатной температуре. И если такой пирог постоит, он может стать готовым и не сырым.
Если же пирог остыл и остался сырым, вам нужно снова включать духовку и пытаться его допечь. Готовность проверяйте описанными методами и следите, чтобы края и низ не подгорели.
Что делать, если пирог не пропекся внутри в мультиварке
Здесь нужно действовать быстро. Сразу же верните недопеченный пирог обратно в мультиварку и выберите специальный режим, например, "Выпечка" или "Пекарь" — названия могут быть другими, все зависит от модели устройства.
Когда вы выберите режим для выпечки, установите таймер на 10-15 минут — за это время тесто должно допечься. Если же у вас останутся сомнения, просто оставьте пирог "дойти" в закрытой микроволновке.
Теперь вам будет еще легче приготовить итальянский яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!