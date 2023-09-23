Не спешите выбрасывать: как спасти сырой внутри пирог

Сырой внутри пирог выбрасывать не стоит

Ароматные домашние пироги едва ли оставят кого-то равнодушным. Вряд ли найдется кто-то, кто откажется от ароматной вкуснятині.

Однако порой случается, что пирог оказывается сырым, непропеченное тесто портит все блюдо. Однако все можно исправить и вместе с "УНИАН" расскажем, как.

Как узнать, готов ли пирог

Готовность пирога зависит от духовки, качества муки, жесткости воды и даже свежести яиц. Поэтому всегда проверяйте блюдо во время выпечки. Вы сможете это сделать:

деревянной шпажкой или тонким ножом — просто воткните в центр пирога и достаньте. Если на предмете остались кусочки сырого теста, пирогу стоит еще немного пропечься;

нажав легонько на центр выпечки. Если пирог вернулся в "прежнюю форму", он готов;

оценив пирог визуально. Если есть равномерная золотистая корочка, скорее всего, выпечка уже пропеклась и готова.

Что делать, если пирог сырой внутри, но не остыл

В этом случае не выключайте духовку и не доставайте пирог полностью. При этом попробуйте один из вариантов:

сразу верните выпечку в духовку и немного поднимите температуру, отклонившись от нормы, указанной в рецепте;

если пирог подрумянился сверху, но сырой внутри, накройте его фольгой или бумагой для запекания. После этого дайте пирогу допечься.

Что делать, если пирог не пропекся и остыл

Для начала вам стоит дать пирогу окончательно остыть. Дело в том, сливочные и сырные виды теста могут "допекаться" при комнатной температуре. И если такой пирог постоит, он может стать готовым и не сырым.

Если же пирог остыл и остался сырым, вам нужно снова включать духовку и пытаться его допечь. Готовность проверяйте описанными методами и следите, чтобы края и низ не подгорели.

Что делать, если пирог не пропекся внутри в мультиварке

Здесь нужно действовать быстро. Сразу же верните недопеченный пирог обратно в мультиварку и выберите специальный режим, например, "Выпечка" или "Пекарь" — названия могут быть другими, все зависит от модели устройства.

Когда вы выберите режим для выпечки, установите таймер на 10-15 минут — за это время тесто должно допечься. Если же у вас останутся сомнения, просто оставьте пирог "дойти" в закрытой микроволновке.

Теперь вам будет еще легче приготовить итальянский яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!