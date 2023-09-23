Таропрогноз на 24 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День должен быть весьма благоприятным

Воскресенье, 24 сентября 2023 года, многим принесет возможность наладить свою жизнь или добиться успехов в делах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Маг, перевернутая Семерка мечей, перевернутая Девятка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в Вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий. Подумайте, о чем это может Вам говорить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.