Укр

Таропрогноз на 24 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 24 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 24 сентября. Фото telegraf.com.ua

День должен быть весьма благоприятным

Воскресенье, 24 сентября 2023 года, многим принесет возможность наладить свою жизнь или добиться успехов в делах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Маг, перевернутая Семерка мечей, перевернутая Девятка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в Вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий. Подумайте, о чем это может Вам говорить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро