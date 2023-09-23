Таропрогноз на 24 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День має бути вельми сприятливим

Неділя, 24 вересня 2023 року, багатьом принесе можливість налагодити своє життя або досягти успіхів у справах.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Маг, перевернута Сімка мечів, перевернута Дев’ятка кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Маг

Ця карта каже, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом якась ситуація у Вашому житті врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень. Подумайте, про що це може Вам говорити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.