Ваша обувь в безопасности: как подготовить ботинки к осадкам и морозу

Обувь нужно не только готовить к зиме, но и ухаживать за ней правильно в течение холодного сезона

Подготовка к зиме начинается уже сейчас – можно проверить исправность и готовность автомобиля. Также стоит не забыть о "техобслуживании" и собственной обуви. Ее можно подготовить к влаге и утеплить.

Промокание обуви – это не только проблема мокрых ног. Влага может навредить самой паре, даже если она из натуральной кожи. Вода может высушить кожу и лишить ее натуральных масел, необходимых для сохранения эластичности кожи и предотвращения ее растрескивания. Кожаную обувь нужно защищать с помощью масел и воска, которые являются гидрофобными. Убедитесь, что защита хорошо проникла в рант, где обувь особенно склонна к промоканию. Для некоторых типов обуви есть специальные защитные спреи. Если ваша подошва плохо пережила предыдущий сезон, ее можно полностью заменить или сделать так называемую "профилактику" — просто добавить резиновые подошвы поверх существующих.

Как сделать обувь теплее

Натуральные волокна, такие как шерсть, являются отличными изоляторами, поэтому их хорошо использовать как стельки. Если у ваших любимых ботинок нет шерстяных стелек, их легко сделать самостоятельно.

Возьмите лист валяной шерсти Вырежьте по размеру, используя текущую стельку в качестве шаблона Новая пара стелек голытьба, только имейте в виду — толстые стельки могут "уменьшить" обувь.

Как сохранить обувь в течение зимы

Не забывайте ухаживать за обувью в течение зимы. Ее нужно регулярно обрабатывать, очищать от соли, используемой для посыпки улиц и тщательно сушить. Для того, чтобы избавиться от соли, очистите любые видимые кристаллы и используйте смесь 50/50 воды и уксуса, чтобы удалить соль из кожи.

В сушке обуви есть свои правила. Важно переворачивать обувь, чтобы она полностью высохла, чтобы предотвратить повреждение и плесень, особенно зимой. Не ставьте ее на батарею. Более эффективный способ просушить зимнюю обувь – это использовать старую газету. Просто пожмите страницы и плотно запихните их в каждую обувь. Влага быстро всасывается, оставляя вашу обувь свежей и готовой к повторному ношению.

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