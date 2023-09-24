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Таропрогноз на 25 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 25 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 25 сентября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 25 сентября 2023 года, некоторых ждет счастье и перемены в жизни, в то время как другим стоит остерегаться конфликтов и авантюр.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, перевернутый Рыцарь жезлов, перевернутая Двойка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Второе название этой карты, — Владыка наслаждений. Она говорит, что Вас в понедельник ждет отличное настроение, семейное счастье, гармония, приятные воспоминания и веселье.

Перевернутый Рыцарь жезлов

25 сентября Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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