Таропрогноз на 25 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 25 вересня 2023 року, на деяких чекає щастя та зміни в житті, тоді як іншим варто остерігатися конфліктів та авантюр.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, перевернутий Лицар жезлів, перевернута Двійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Друга назва цієї карти — Владика насолод. Вона каже, що Вас у понеділок чекає чудовий настрій, сімейне щастя, гармонія, приємні спогади та веселощі.

Перевернутий Лицар жезлів

25 вересня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.