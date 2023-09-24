Таропрогноз на 25 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У понеділок, 25 вересня 2023 року, на деяких чекає щастя та зміни в житті, тоді як іншим варто остерігатися конфліктів та авантюр.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Шістка кубків
Друга назва цієї карти — Владика насолод. Вона каже, що Вас у понеділок чекає чудовий настрій, сімейне щастя, гармонія, приємні спогади та веселощі.
Перевернутий Лицар жезлів
25 вересня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.
Перевернута Двійка мечів
Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.