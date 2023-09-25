Таропрогноз на 26 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 26 сентября 2023 года, некоторые смогут найти равновесие в жизни, в то время как других может ждать тупик и внезапные проблемы.

Во всяком случае, именно так прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день осени. Без лишних раздумий, интуитивно выберите одну из трех карт на рисунке ниже, — так Вы сможете узнать, что ждет в этот день именно Вас:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Смерть, перевернутая Пятерка мечей, Правосудие

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Перевернутая Пятерка мечей

Второе название карты, — Владыка поражения, и она говорит, что 26 сентября Вас могут ждать внезапные проблемы, крушение планов или другие несчастья. Если это возможно, пока постарайтесь отложить важные дела и принятие решений.

Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. Во вторник Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю по картам Таро.