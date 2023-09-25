Таропрогноз на 26 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 26 вересня 2023 року, деякі зможуть знайти рівновагу в житті, в той час як на інших може чекати глухий кут і раптові проблеми.

Принаймні саме так прогнозують карти Таро, які випали в розкладі на двадцять шостий день осені. Без зайвих роздумів, інтуїтивно виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче, — так Ви зможете дізнатися, що чекає на цей день саме Вас:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Смерть, перевернута П’ятірка мечів, Правосуддя

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Перевернута П’ятірка мечів

Друга назва карти — Владика поразки, і вона каже, що 26 вересня на Вас можуть чекати раптові проблеми, крах планів або інші нещастя. Якщо це можливо, поки постарайтеся відкласти важливі справи та ухвалення рішень.

Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. У вівторок Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку найближчого тижня за картами Таро.