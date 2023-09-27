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Таропрогноз на 28 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 28 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 28 сентября. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 28 сентября 2023 года, многих могут ждать разочарования, грусть и препятствия на пути к успеху, в то время как другие наоборот смогут начать наконец избавляться от негатива в жизни.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка жезлов, перевернутый Дьявол, Четверка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка жезлов

В ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Перевернутый Дьявол

В обычном положении это карта страха, ошибок, манипуляций, однако в нашем случае она выпала перевернутой, что говорит о том, что Вы наконец найдете в себе силы, чтобы начать освобождаться от негатива и токсичности в какой-то из сфер жизни.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в четверг Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.

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