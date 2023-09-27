Таропрогноз на 28 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 28 вересня 2023 року, на багатьох можуть чекати розчарування, сум і перешкоди на шляху до успіху, тоді як інші навпаки зможуть почати нарешті позбавлятися від негативу в житті.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка жезлів, перевернутий Диявол, Четверка кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка жезлів

Найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Перевернутий Диявол

У звичайному положенні це карта страху, помилок, маніпуляцій, однак у нашому випадку вона випала перевернутою, що говорить про те, що Ви нарешті знайдете в собі сили, щоб почати звільнятися від негативу та токсичності у якійсь із сфер життя.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у четвер Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.