Таропрогноз на 29 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

День обещает быть тяжелым

В пятницу, 29 сентября 2023 года, многих ждут препятствия, плохие новости и проблемы, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Солнце, Тройка мечей, Девятка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время Вас могут ждать дурные вести, конфликты и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что в пятницу Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.