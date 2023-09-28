Таропрогноз на 29 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День обіцяє бути важким

У п’ятницю, 29 вересня 2023 року, на багатьох чекають перешкоди, погані новини та проблеми, — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Сонце, Трійка мечів, Дев’ятка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Найближчим часом на Вас можуть чекати погані звістки, конфлікти та смуток. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що у п’ятницю Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.