Таропрогноз на 30 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Для большинства день должен быть удачным

В субботу, 30 сентября 2023 года, некоторые будут склонны к апатии, однако для других наоборот придет время радоваться и пробовать новое.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж кубков, Рыцарь кубков, перевернутый Иерофант

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Паж кубков

30 сентября у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение в последний день сентября, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень.

Перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то интересное в интимном плане или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.