Таропрогноз на 30 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Для більшості день має бути вдалим

У суботу, 30 вересня 2023 року, дехто буде схильний до апатії, проте для інших навпаки прийде час радіти та пробувати нове.

На це вказують карти Таро, які випали на тридцятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж кубків, Лицар кубків, перевернутий Ієрофант

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Паж кубків

30 вересня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій в останній день вересня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень.

Перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового і ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в інтимному плані або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.