Таропрогноз на 2 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Для большинства день будет весьма благоприятным

В понедельник, 2 октября 2023 года, многих ждут радостные моменты, хорошие новости и преуспевание, — однако некоторым другим в этот день лучше наоборот ничего не делать и дать себе отдохнуть.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Шестерка пентаклей, перевернутая Смерть

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Второе название этой карты, — Владыка наслаждений. Она говорит, что Вас в понедельник ждут радостные моменты, гармония, домашний уют, семейное счастье и хорошие новости.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в понедельник у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.