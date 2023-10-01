Таропрогноз на 2 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Для більшості день буде вельми сприятливим

У понеділок, 2 жовтня 2023 року, на багатьох чекають радісні моменти, гарні новини та успіх, — проте деяким іншим у цей день краще навпаки нічого не робити і дати собі відпочити.

На це вказують карти Таро, які випали на другий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, Шістка пентаклів, перевернута Смерть

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Друга назва цієї карти — Владика насолод. Вона каже, що на Вас у понеділок чекають радісні моменти, гармонія, домашній затишок, сімейне щастя та гарні новини.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у понеділок у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.