Таропрогноз на 4 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

День должен быть на редкость хорошим

В среду, 4 октября 2023 года, многих могут ждать интересные события и встречи, а у некоторых в этот день даже могут подойти к концу тяжелые времена.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж пентаклей, Паж жезлов, перевернутая Восьмерка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Паж пентаклей

4 октября Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Паж жезлов

Вас в скором времени может ждать что-то приятное и неожиданное, — это может быть что угодно, начиная от выгодных предложений и заканчивая интересными знакомствами.

Перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, в скором времени может появиться новая любовь или отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.