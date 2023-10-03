Таропрогноз на 4 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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День має бути напрочуд хорошим
У середу, 4 жовтня 2023 року, на багатьох можуть чекати цікаві події та зустрічі, а в деяких у цей день навіть можуть добігти кінця важкі часи.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Паж пентаклей
4 жовтня Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.
Паж жезлів
Вас незабаром може чекати щось приємне і несподіване, — це може бути будь-що, починаючи від вигідних пропозицій і закінчуючи цікавими знайомствами.
Перевернута Вісімка кубків
У цьому положенні карта може говорити про минулу помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, незабаром може з’явитися нове кохання чи стосунки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.