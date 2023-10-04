Таропрогноз на 5 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

В раскладе на этот день все карты выпали в обратных позициях

В четверг, 5 октября 2023 года, многих ждут неприятности, ссоры, конфликты, плохое настроение и срыв планов, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева пентаклей, перевернутый Туз мечей, перевернутая Семерка жезлов

Перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта говорит, что 5 октября у Вас может быть днем неприятным, — ждите срыва планов, ссоры, проблем, отсутствия сил и желания что-либо делать.

Перевернутый Туз мечей

В скором времени Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в четверг Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.