Таропрогноз на 5 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

У розкладі на цей день усі карти випали у зворотних позиціях

У четвер, 5 жовтня 2023 року, на багатьох чекають неприємності, сварки, конфлікти, поганий настрій і зрив планів — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева пентаклів, перевернутий Туз мечів, перевернута Сімка жезлів

Перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні карта каже, що 5 жовтня у Вас може бути днем неприємним, — чекайте зриву планів, сварок, проблем, відсутності сил та бажання щось робити.

Перевернутий Туз мечів

Незабаром Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — у четвер Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.