Ручки кастрюли могут выполнять еще одну важную функцию: этим мало кто пользуется

Этот лайфхак пригодится тем, кто проводит много времени у плиты

Тот, кому хоть раз в жизни приходилось готовить еду у плиты знает, что в процессе бывает трудно найти место для крышки, которую нужно периодически снимать с кастрюли.

Горячую крышку не стоит класть на столешницу, так как ее поверхность может вздуться, поцарапаться, деформироваться. Конфорка — тоже не очень подходящее место для крышки да и места для нее там часто не остается. Постоянно держать крышку в руках не очень удачная идея. Найти выход из положения поможет специфическая форма кастрюли.

Блогеры указали на редко используемую функцию кастрюль. Если снятую крышку зацепить за место, где к кастрюле крепится ручка, она там будет держаться. Тем самым решится проблема куда деть горячую крышку, чтобы освободить руки. Этот способ наглядно продемонстрирован в видео.

В случае с сотейником или кастрюлей с одной длинной ручкой, а не двумя, как показано в видео, крышку также можно закрепить на посуде. Достаточно перевернуть ее и продеть "в ушко" на рукоятке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью крышки правильно выдавить в кастрюлю соус. В упаковке не останется ни единой капли.