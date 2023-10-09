Таропрогноз на 10 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 10 октября 2023 года, у некоторых могут выйти эмоции из-под контроля, однако для большинства других день будет очень позитивным.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка кубков, перевернутая Пятерка кубков, перевернутая Колесница

Тройка кубков

Коротко значение этой карты можно описать как "счастливый конец". Скоро какая-то печальная ситуация в Вашей жизни изменится к лучшему. Это может быть выздоровление от болезни, примирение с близким человеком, решение проблем с работой и т.д.

Перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что во вторник Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.