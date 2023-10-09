Таропрогноз на 10 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 10 жовтня 2023 року, у деяких можуть вийти емоції з-під контролю, проте для більшості інших день буде дуже позитивним.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на десятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка кубків, перевернута П’ятірка кубків, перевернута Колісниця

Трійка кубків

Коротко значення цієї карти можна описати як "щасливий кінець". Незабаром якась сумна ситуація у Вашому житті зміниться на краще. Це може бути одужання від хвороби, примирення з близькою людиною, вирішення проблем із роботою тощо.

Перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що у вівторок Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.