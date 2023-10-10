Таропрогноз на 11 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

День должен быть весьма благоприятным

В среду, 11 октября 2023 года, некоторых могут ждать проблемы, в то время как другие наоборот смогут продвинуться в своем деле и достичь успехов.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка пентаклей, перевернутый Туз мечей, Восьмерка пентаклей

Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в ближайшее время у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Перевернутый Туз мечей

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.