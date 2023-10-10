Таропрогноз на 11 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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День має бути вельми сприятливим
У середу, 11 жовтня 2023 року, на деяких можуть чекати проблеми, тоді як інші навпаки зможуть просунутися у своїй справі та досягти успіхів.
Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
Трійка пентаклів
Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — найближчим часом у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.
Перевернутий Туз мечів
Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.
Вісімка пентаклей
Найближчим часом Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.