Таропрогноз на 11 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

День має бути вельми сприятливим

У середу, 11 жовтня 2023 року, на деяких можуть чекати проблеми, тоді як інші навпаки зможуть просунутися у своїй справі та досягти успіхів.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка пентаклів, перевернутий Туз мечів, Вісімка пентаклів

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — найближчим часом у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Вісімка пентаклей

Найближчим часом Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.