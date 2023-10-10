Рус

Таропрогноз на 11 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 11 жовтня
Прогноз Таро, на що всім чекати 11 жовтня. Фото telegraf.com.ua

День має бути вельми сприятливим

У середу, 11 жовтня 2023 року, на деяких можуть чекати проблеми, тоді як інші навпаки зможуть просунутися у своїй справі та досягти успіхів.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка пентаклів, перевернутий Туз мечів, Вісімка пентаклів

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць — найближчим часом у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Вісімка пентаклей

Найближчим часом Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.

Теги:
#Прогноз Таро